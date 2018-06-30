В Радищевском музее начинает работу уникальная выставка «Искусства миг. Музей Большого театра»

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Как сообщает министерство культуры области, выставка охватывает период с конца XIX века по настоящее время и посвящена жизни Большого театра, легендарным оперным и балетным спектаклям разных лет, поставленным на его сцене.В экспозиции представлено более 140 подлинных экспонатов из фондов Музея Большого театра. Это театральные работы известных художников, среди которых эскизы декораций Петра Вильямса к знаменитым балетам «Золушка» и «Ромео и Джульетта» 1940-х, Вадима Рындина к «Дон Кихоту» 1940 г. и «Снегурочке» 1954 г., Ильи Глазунова к опере «Сказание о граде Китеже» 1983 г.; Бориса Григорьева к неосуществленной постановке оперы «Снегурочка» 1919 г., эскизы костюмов Константина Коровина и Александра Головина.Особое место в экспозиции посвящено истории балета «Лебединое озеро» и творчеству главного художника Большого театра 1920-50-х годов Федора Федоровского.На выставке можно будет увидеть и работы выдающихся сценографов второй половины 20-го века: Симона Вирсаладзе, Валерия Левенталя, Бориса Мессерера. Кроме того, в экспозиции представлены подлинные костюмы знаменитых артистов Большого театра: Майи Плисецкой – Джульетты, Мариса Лиепы – Красса, Екатерины Максимовой – Одилии и Людмилы Семеняки – Одетты, Ирины Архиповой – Марфы, Александра Ведерникова – Князя Юрия, Елены Образцовой – Кончаковны.В оформлении выставки использованы фотографии великих исполнителей, сцен из спектаклей, афиши разных лет.Фото https://om-saratov.ru