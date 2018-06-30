В лесах области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, на территории Саратовской области установилась аномально жаркая сухая погода. Несмотря на принимаемые всеми профильными службами меры, пожарная опасность на землях лесного фонда остается сложной. На территории отдельных муниципальных районов области класс горимости остается чрезвычайно высоким, что создает угрозу возникновения массовых лесных пожаров и чрезвычайной ситуации.С учетом неблагоприятной пожарной обстановки в лесах инспекторами государственного лесного и пожарного надзора усилено патрулирование лесных участков. С момента начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Саратовской области выявлено 43 нарушения пожарной безопасности в лесах, 101 человек привлечен к ответственности.Министерство природных ресурсов и экологии области призывает жителей и гостей Саратовской области соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, а также воздержаться от посещения лесов.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».Фото https://om-saratov.ru