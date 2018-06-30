В Саратове расследуют убийство местной жительницы

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Преступление было совершено в ночь с 27 на 28 июня. По информации СУ СКР по Саратовской области, 37-летняя потерпевшая распивала спиртное в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире на улице Лебедева-Кумача. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин, который на тот момент был сильно пьян, в ходе ссоры нанес женщине множественные удары ножом и топором по голове и туловищу, отчленив при этом кисти обеих рук. После он о случившемся рассказал родственникам и соседям. Те и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Таким образом злоумышленник был задержан на месте преступления.По информации следственного управления региона, в настоящее время он признал вину в инкриминируемом деянии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото https://advocate-office.com