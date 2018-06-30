В области прозвучит сигнал "Внимание всем!"
Техническая проверка системы оповещения населения состоится 3 июля.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с 15.00 до 16.00 с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены в работу электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!". После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будет передано речевое сообщение о проведении комплексной технической проверки.
В период проведения технической проверки средств оповещения необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры - на каналы местных телестудий, и прослушать передаваемое сообщение Главного управления МЧС России по Саратовской области.