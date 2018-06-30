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В Саратовской области планируют построить современный базовый онкоцентр

Новости / Здоровье
В Саратовской области планируют построить современный базовый онкоцентр


Возможность возведения центра в Саратовской области обсуждалась на недавней встрече председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

О планах по строительству в рамках заседания регионального правительства сообщил губернатор Валерий Радаев.

- Запланировано строительство базового современного онкоцентра, - . Стоимость – около 7 млрд. рублей. В центре будет работать 600 высококлассных специалистов. Поэтому в ближайшее время мы будем договариваться о встрече с министром Вероникой Скворцовой, обсуждать перспективу реализации этого федерального проекта в регионе.

Валерий Радаев напомнил, что в свое время Саратовская область стала одной из первых территорий, где были реализованы проекты по строительству современных перинатальных центров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.