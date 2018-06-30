В Саратовской области планируют построить современный базовый онкоцентр
Возможность возведения центра в Саратовской области обсуждалась на недавней встрече председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
О планах по строительству в рамках заседания регионального правительства сообщил губернатор Валерий Радаев.
- Запланировано строительство базового современного онкоцентра, - . Стоимость – около 7 млрд. рублей. В центре будет работать 600 высококлассных специалистов. Поэтому в ближайшее время мы будем договариваться о встрече с министром Вероникой Скворцовой, обсуждать перспективу реализации этого федерального проекта в регионе.
Валерий Радаев напомнил, что в свое время Саратовская область стала одной из первых территорий, где были реализованы проекты по строительству современных перинатальных центров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.