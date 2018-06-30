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Комплексный сервис VENDA по переходу на онлайн-кассы для вендинга анонсирует OFD.RU
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Комплексный сервис VENDA по переходу на онлайн-кассы для вендинга анонсирует OFD.RU

Новости
Комплексный сервис VENDA по переходу на онлайн-кассы для вендинга анонсирует OFD.RU


Российский оператор фискальных данных OFD.RU разработал актуальное решение для вендинговых компаний в связи с необходимостью применения онлайн-касс. Это комплексный сервис VENDA, в который включены аренда онлайн-кассы с установленным фискальным накопителем, полное техобслуживание кассы и годовое подключение к оператору фискальных данных.

Как известно, начать применение новых ККТ в соответствии с 54-ФЗ, предприниматели, владеющие торговыми автоматами, паркоматами, терминалами оплаты услуг и т.п., обязаны с июля этого года. Сервис VENDA делает процесс перехода на онлайн-кассы максимально быстрым и простым. Следует заметить, что OFD.RU берет на себя обязанность не только отслеживать техническое состояние касс, но и вовремя осуществлять замену фискальных накопителей, гарантировать четкость отправки чеков покупателям и в ФНС в периоды повышенной нагрузки и многое другое

Директор OFD.RU Антон Румянцев рассказал, что по оценкам компании, новым предложением могут воспользоваться до 65% организаций, действующих на рынке вендинга. Важно, что сервис работает в режиме «одного окна», что значительно ускоряет процесс запуска бизнеса в соответствии с требованиями законодательства.

Источник: https://ofd.ru