Детективный роман Ксении Комал «Избранник» выходит в свет
Роман «Избранник», третья книга молодого автора Ксении Комал, скоро выходит в свет. Книга не позволит читателям заскучать или остаться равнодушными, поскольку в ней присутствуют все составляющие классического детективного жанра – загадки, интриги, неожиданные повороты сюжета, непредсказуемые поступки героев. Вместе с тем, в истории есть и что-то сказочное, немного мистическое и таинственное.
Действие романа происходит в русской глубинке, куда приезжает главный герой и, познакомившись с эксцентричной красавицей, которую жители села считают колдуньей и обвиняют в смерти нескольких человек, неожиданно оказывается в центре захватывающих событий. Конечно, добро восторжествует, а злодеи будут наказаны. Но пока это произойдет, читатели будут оставаться в постоянном напряжении, пытаясь разгадать все загадки.
Ксения Комал не изменяет себе: концепция всего ее творчества пропитана борьбой характеров, духом соперничества и неизменной необходимостью выбора между светом и тьмой.