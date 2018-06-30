На улице Танкистов и Привокзальной площади на месяц ограничат парковку в ночное время
Эта мера предпринимается из-за проведения ремонтных работ.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 1 по 31 июля с 20.00 часов до 08.00 будет введено временное ограничение на остановку и стоянку автотранспорта по улице Танкистов на участке дороги от ул. Соколовой до ул. Навашина, по Привокзальной площади. Там будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Исключение составят автомобили аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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