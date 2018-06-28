В "Липках" вспомнят творчество Владимира Высоцкого
30 июня в 16.00 в читальном зале сада состоится литературно-музыкальный вечер «Барды России. Поющий нерв нашей эпохи. Владимир Высоцкий».
По информации городского управления по культуре, в ходе мероприятия гостей познакомят с творчеством Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Галича, Игоря Талькова и других представителей жанра авторской песни.
Основная часть вечера будет посвящена выдающемуся поэту, музыканту, актеру Владимиру Высоцкому, которому в 2018 году исполнилось бы 80 лет.
В программе выступят солисты ансамбля «Благо дарю» и саратовские барды. Почитать стихи и исполнить песню в формате открытого микрофона сможет каждый желающий.
Фото https://oblast-tv.ru