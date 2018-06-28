В Ртищевском районе открыт новый туристический маршрут
Он посвящен изобретателю, физику-электротехнику XIX века Павлу Яблочкову.
По информации комитета по туризму области, в ходе экскурсии всех желающих ознакомят с историей возникновения источников света и изобретениями, связанными с ним. Также у туристов будет возможность узнать историю Михайло-Архангельской церкви, в ограде которой располагался фамильный склеп Яблочковых, прогуляться по берегу пруда, созданного на месте фундамента разрушенного в 30-е годы ХХ века храма.
В сентябре 1947 года было принято специальное постановление об увековечении памяти П.Н. Яблочкова. На могиле изобретателя был воздвигнут памятник. Сегодня он является объектом культурного наследия Российской Федерации.