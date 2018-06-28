Балашовские зрители увидели две постановки столичных театров
Продолжаются показы спектаклей в рамках фестиваля "Театральное Прихоперье".
По информации регионального министерства культуры, 25 июня фестиваль «Театральное Прихоперье» открыл спектакль Государственного Театра наций «Наше все… Бродский».
На следующий день, 26 июня, артисты Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова представили зрителям сказку «Маленькая колдунья». Свои фестивальные показы успешно провели Волгоградский казачий музыкально-драматический театр «Украденное солнце» (дневник военного времени) и Саратовский государственный театр драмы.
Сегодня, 28 июня, в 18.00 состоится концерт солистов-вокалистов молодежной оперной программы государственного академического Большого театра России. 29 июня будет показан спектакль «Путь левой руки» Пензенского драматического театра, 30 июня в 11.00 зрители увидят постановку «Верное средство» Борисоглебского драматического театра имени Н.Г. Чернышевского.
1 июля в 12.00 Тамбовский областной драматический театр представит комедию Ж.Б. Мольера «Скупой». В 19.00 вниманию гостей фестиваля предложат постановку «Телефон доверия» МХТ имени Чехова.
2 июля в 18.00 на открытой площадке балашовского театра состоится выступление «С днем рождения, Высоцкий!» Московского государственного института культуры. 3 июля в 17.00 начнется юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию Балашовского драмтеатра.
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