В Саратове определятся победители Универсиады по бадминтону
26 июня на базе регионального центра спортивной подготовки стартовали финальные соревнования по бадминтону VI всероссийской летней Универсиады.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, бадминтон - это единственный вид спорта, по которому финал Универсиады проводится в Саратовской области.
В соревнованиях принимают участие спортсмены, представляющие вузы из десяти субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Омской, Челябинской, Нижегородской, Кемеровской, Свердловской и Саратовской областей.
В первый игровой день состоялось торжественное открытие мероприятия. После игр для команд-участниц провели экскурсию с посещением знаковых мест Саратова - Музейной и Театральной площадей, Парка Победы.
По итогам завершившегося предварительного группового этапа соревнований стали известны команды, которые будут бороться за призовые места. Это команды Республики Татарстан, Нижегородской и Омской областей.
Финальные игры и торжественная церемония закрытия соревнований состоятся 28 июня в 18.00.