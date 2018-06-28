Саратовский НПЗ принял участие в отраслевой выставке
Сотрудники Саратовского нефтеперерабатывающего завода (входит в НК «Роснефть») приняли участие в 22-ой специализированной выставке «Нефть.Газ.Хим.2018», которая была проведена в рамках 10-го Индустриального Форума Выставочным центром «Софит-Экспо» совместно с региональным Министерством промышленности и энергетики, Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».
Большой интерес на выставке для Саратовского НПЗ, как современного и активно развивающегося предприятия, представляла деловая программа, включающая круглые столы, семинары, панельные дискуссии по различным аспектам производственной деятельности. Кроме этого, внимание было уделено производителям и поставщикам современных технологий для нефтеперерабатывающей промышленности, лабораторного и диагностического оборудования, проектным организациям и т.д.
В течение трех дней работы выставки, по уже сложившейся традиции, у стенда ПАО «Саратовский НПЗ» можно было получить консультации по трудоустройству на предприятие. Потенциальные соискатели могли задать все интересующие вопросы представителям предприятия, а также заполнить резюме. Сегодня на предприятии востребованы рабочие специальности: токари, операторы товарные, операторы технологических установок, машинисты по моторным испытаниям топлива, слесари по ремонту технологических установок и машинисты технологических насосов.