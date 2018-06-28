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В Новобурасском районе пройдет семейный фестиваль

Новости
В Новобурасском районе пройдет семейный фестиваль


Он будет посвящен празднованию Дня семьи, любви и верности.

Праздник состоится 7 июля на стадионе р.п. Новые Бурасы. Официальное открытие центральной площадки фестиваля запланировано на 19.00.

По информации комитета по туризму области, мероприятие начнется с театрализованного представления. Гости фестиваля увидят обряд бракосочетания молодоженов, а также чествование семейной пары, празднующей 25-летний юбилей. Кроме этого, состоится выступление победителей районного конкурса «Семья года -2018».

Во время проведения фестиваля будет работать ярмарка-продажа товаров местных производителей, сувениров и изделий ручной работы, аксессуаров с символом праздника – ромашкой.

В этот день ожидается приезд творческих коллективов из других районов области, которые совместно с коллективами Новобурасского района будут радовать присутствующих на фестивале своими выступлениями. Также подготовлена спортивная развлекательная программа: гости фестиваля смогут поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната, прыжкам через большие скакалки и пр.