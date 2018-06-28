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В Саратове супруги незаконно получили субсидии за не приобретенные дождевальные машины

Новости / ЧП
В Саратове супруги незаконно получили субсидии за не приобретенные дождевальные машины


Вынесен приговор супругам Елисеевым, обвинявшимся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также в использовании заведомо подложного документа.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2013 году обвиняемые предоставили в министерство сельского хозяйства региона подложные документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении в 2013 году дождевальных машин «Фрегат», а также проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке на общую сумму свыше 17 млн рублей. После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы минсельхоз выделил им денежные средстве в сумме более 3,6 миллионов рублей в качестве субсидии в целях возмещения до 50% произведенных затрат на приобретенную технику. При этом фактически новое оборудование не приобреталась, в связи с чем обвиняемые не имели права на получение данной выплаты. После этого злоумышленники и иные неустановленные лица совершили с использованием расчетного счета обвиняемой финансовые операции на сумму более 3,6 млн рублей, чтобы придать правомерный вид махинациям.

Кроме того, в 2013 году супруги использовали заведомо подложные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о приобретении дождевальных машин и проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке, которые с целью открытия кредитной линии на сумму в 62 млн рублей на пополнение оборотных средств на расчетном счете, открытом на имя обвиняемой, предоставили в дополнительный офис одного из банков, расположенный в Энгельсе.

В ходе следствия причиненный материальный ущерб в сумме свыше 65 млн рублей добровольно погашен в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на денежные средства в сумме 2 млн рублей, находящиеся на расчетном счете обвиняемой, наложен арест.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда. Его супруга получила условный срок.

Фото http://www.bestgreenland.com.au