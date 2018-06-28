Самым талантливым представителям молодого поколения вручили премию "Успех"

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По информации пресс-службы городской администрации, ежегодно премия назначается молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим в Саратове, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.В этом году документы на участие в конкурсе подали 99 человек. 27 апреля конкурсная комиссия рассмотрела представленные документы и приняла решение о присуждении премии в размере 10 тысяч рублей 18 молодым людям. Вчера, в День молодежи России, состоялась торжественная церемония вручения.Награды распределились по 10 номинациям. Самых талантливых молодых людей наградили за выдающие достижения в области образования и науки, культуры и искусства, техники и инновационной деятельности, спорта, литературы и журналистики. Также были определены лучший молодой специалист года, лучший доброволец, а также лидеры в других отраслях.Фото saratovmer.ru