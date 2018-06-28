28 июня 2018 20:38 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:49 | 28 июня
В "Липках" вспомнят творчество Владимира Высоцкого
16:34 | 28 июня
В Ртищевском районе открыт новый туристический маршрут
15:58 | 28 июня
Детективный роман Ксении Комал «Избранник» выходит в свет
15:29 | 28 июня
Балашовские зрители увидели две постановки столичных театров
14:19 | 28 июня
Саратовский НПЗ принял участие в отраслевой выставке
12:50 | 28 июня
В Саратове определятся победители Универсиады по бадминтону
11:38 | 28 июня
В Новобурасском районе пройдет семейный фестиваль
10:45 | 28 июня
В Саратове супруги незаконно получили субсидии за не приобретенные дождевальные машины
09:52 | 28 июня
Самым талантливым представителям молодого поколения вручили премию "Успех"
09:00 | 28 июня
Медики рассказали пассажирам пригородного поезда о мерах безопасности в жаркую погоду
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Самым талантливым представителям молодого поколения вручили премию "Успех"

Новости
Самым талантливым представителям молодого поколения вручили премию "Успех"


Награждение провел глава Саратова Михаил Исаев.

По информации пресс-службы городской администрации, ежегодно премия назначается молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим в Саратове, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

В этом году документы на участие в конкурсе подали 99 человек. 27 апреля конкурсная комиссия рассмотрела представленные документы и приняла решение о присуждении премии в размере 10 тысяч рублей 18 молодым людям. Вчера, в День молодежи России, состоялась торжественная церемония вручения.

Награды распределились по 10 номинациям. Самых талантливых молодых людей наградили за выдающие достижения в области образования и науки, культуры и искусства, техники и инновационной деятельности, спорта, литературы и журналистики. Также были определены лучший молодой специалист года, лучший доброволец, а также лидеры в других отраслях.

Фото saratovmer.ru