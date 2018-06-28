Медики рассказали пассажирам пригородного поезда о мерах безопасности в жаркую погоду

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По информации регионального минздрава, в рамках акции специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики совместно с волонтерами студентами СГМУ им. В.И.Разумовского измеряли всем желающим артериальное давление, определяли концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера. Кроме того, они рассказывали пассажирам о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, здоровом образе жизни и о мерах безопасности в жаркую погоду.- Когда речь идет о жаре, нужно быть очень внимательным к своему здоровью, особенно это касается пожилых людей и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Для того, чтобы обезопасить себя от негативных последствий жары, ограничьте пребывание на улице в жаркое время дня, носите головной убор, легкую одежду светлых тонов, пейте достаточное количество жидкости отдавая предпочтение воде. Не забывайте выполнять рекомендации врача, соблюдайте режим труда и отдыха, приема лекарственных средств. Если вдруг вы почувствовали ухудшение в самочувствии обязательно обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением, - рассказали специалисты центра медпрофилактики.Всего в акции приняли участие более 500 человек. В минздраве пообещали, что мероприятия профилактической направленности будут продолжены.Фото http://sreda24.ru