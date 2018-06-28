Что важно знать о криптовалюте Tkeycoin инвестору
Криптовалюта Tkeycoin вызывает не стихающий интерес у инвесторов и потенциальных покупателей. Блокчейн проект Tkeycoin DAO вышел на ICO, что еще больше усилило дискуссии в ведущих СМИ и на специализированных ресурсах интернета о потенциале проекта, ожидаемой доходности, степени ликвидности, текущей цене и возможных рисках. На волне внимания к Tkeycoin DAO федеральное издание «Правда.ру» представило краткий обзор о проекте, позволяющий понять, почему Tkeycoin считается одним из самых перспективных блокчейн проектов, чем он отличается от других, существующих на рынке (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/27-06-2018/1387520-Tkeycoin_DAO-0/).
В обзоре есть прогноз роста TCD на бирже, собрана полезная информация об особенностях и преимуществах Tkeycoin, интересные факты и ключевые моменты, максимально точно характеризующие проект. Все это изложено в удобной и простой для понимания форме, поэтому понадобится немного времени, чтобы прочитать статью и сделать соответствующие выводы.
Материалы «Правды.ру» будут полезны инвесторам Tkeycoin и тем, кто уже решил приобрести криптовалюту, но выгадывает удобный момент. Потенциальные покупатели, пока опасающиеся делать вложения, также смогут получить необходимые сведения. Еще разработчики проекта рекомендуют посмотреть его яркую презентацию в 3D на официальном сайте.