В Духовницком мужчина до смерти забил женщину "бадиком"

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Тело 53-летней погибшей с множествеными телесными повреждениями обнаружил 25 июня в ее доме сын. Он и обратился в правоохранительные органы.В настоящее время установлена причастность к совершению преступления 52-летнего местного жителя.Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в тот день подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к потерпевшей и стал предъявлять претензии ввиду того, что якобы ранее она взяла у него денежные средства для приобретения ему алкоголя, однако спиртное не купила. В ходе возникшей ссоры гость нанес хозяйке жилища более 20 ударов сначала рукой, а затем самодельным металлическим предметом, представляющим собой опору при ходьбе («бадиком») по голове и груди, после чего покинул место преступления. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время злоумышленник признал вину в инкриминируемом деянии, а также показал место в своем доме, где спрятал орудие преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.