В Лондоне наградили юных саратовских художников

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Как сообщает министерство культуры области, десятки детей и их родителей собрались, чтобы увидеть лучшие работы юных художников и получить заслуженные награды. Призерами конкурса и участниками выставки стали юные воспитанники «Студии изобразительных искусств» Саратова Иван Кузнецов (7 лет) и Софья Яковлева (14 лет).Конкурс детского рисунка впервые был проведен журналом «Новый стиль» в 2005 году. На протяжении нескольких лет художник Вячеслав Полозов помогал журналу проводить ежегодные выставки детских работ, а также участвовал в работе комиссии и награждении победителей. В 2015 году Вячеслав ушел из жизни. В память об этом талантливом и профессиональном художнике и педагоге редакция журнала «Новый стиль» вместе с друзьями и партнерами продолжила конкурс «Я рисую этот мир».Принять участие в творческом состязании может любой ребенок в возрасте до 16 лет. Принимаются работы, выполненные на любом материале и в любой технике. Со всеми работами можно ознакомиться в созданной журналом онлайн-галерее. Оценку и отбор работ проводит компетентное жюри.В качестве подарков детям были вручены книги, материалы для творчества, билеты на спектакли и мастер-классы, другие ценные призы.