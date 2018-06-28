В Саратове стартовал этап Чемпиона России по пляжному футболу

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По информации пресс-службы городской администрации, с 27 июня по 1 июля в областном центре проходит 2-й Этап ФОНБЕТ-Чемпионата России по пляжному футболу 2018. Уже традиционно в наш город прибыли сильнейшие представители данного вида спорта со всего мира, в том числе Бразилии, Испании, Португалии, Швейцарии и других стран. Они выйдут на песок специально построенного на время этапа стадиона в самом сердце города - Театральной площади. Своим мастерством порадуют местную публику и представители сборной России, которая является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу.Хозяином этапа станет ФК «Дельта», который на данный момент, по итогам первого этапа чемпионата в Санкт-Петербурге, располагается на второй строчке в турнирной таблице (4 игры - 4 победы), уступая по количеству набранных очков лишь «Кристаллу» (Санкт-Петербург). Сегодня наш клуб встретиться с командой «Крылья Советов» (Самара).Также в турнире примут участие клубы ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» - все Москва, «Новатор» и ЭЛМОНТ - оба (Московская область), «Кристалл», «Сити» - оба Санкт-Петербург.