В десяти населенных пунктах отменен карантин по бешенству

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По информации управления ветеринарии правительства области, в связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации очагов заболевания бешенством животных с 9 июня отменен карантин в поселке Полуденный Ершовского района, с 14 июня – в хуторе Антипенков Питерского и поселке Кушумский Ершовского района, с 15 июня – в селе Каменка Пугачевского района, с 18 июня – в селе Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского района, с 22 июня – в селах Новомарьевка, Максютово и Новопавловка Пугачевского района, селе Михайловка Екатериновского района, поселке Дюрский Новоузенского района, а также на части села Воскресенское.В указанных населенных пунктах против бешенства привито около 3 тысяч животных. После отмены ограничений на указанных территориях разрешен ввоз и вывоз поголовья.- С начала года ветеринарной службой области ликвидированы очаги бешенства в 118 пунктах. За пять месяцев в рамках профилактики заболевания проведена вакцинация более 220 тысяч животных, в том числе 29 тысяч кошек и 35 тысяч собак, - сообщает пресс-служба ветуправления.