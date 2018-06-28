В Ленинском районе трехлетняя девочка упала в открытый люк
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июня в вечернее время малышка вышла из машины родителей, припаркованной на улице З. Космодемьянской, и провалилась в коллектор. Отцу ребенка удалось незамедлительно вытащить дочь. В лечебном учреждении девочке поставлен диагноз «ушиб правой голени».
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями принимаются исчерпывающие меры по установлению организации, обслуживающей указанную территорию. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следственного управления.
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