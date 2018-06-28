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Шинный комплекс KAMA TYRES реализовал еще один крупный инвестиционный проект: был реконструирован и технически переоснащен один из его заводов. Так, ПАО «Нижнекамскшина» начал работать новый подготовительный цех. При реконструкции были установлены три современных линии резиносмешения Harburg Freudenberger проектной мощностью 30 тыс. тонн смесей в год.«Модернизация производства – еще один этап по развитию бренда Viatti. Увеличение проектной мощности завода позволит нам реализовать запланированное: через два года запустить выпуск новых моделей шин, а к 2025 году достичь суммарного выпуска продукции до 6 млн шин в год», - рассказал Андрей Бутон.Надежные шины Viatti – продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автоконцернов.KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.