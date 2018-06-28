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Модернизация производства – еще один этап по развитию бренда Viatti

Новости
Модернизация производства – еще один этап по развитию бренда Viatti


Надежные шины Viatti скоро будут выпускаться и для кроссоверов, для езды исключительно по асфальту, а также для небольших грузовиков и микроавтобусов. Об этом рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама», комментируя запуск нового подготовительного цеха по изготовлению резиновых смесей для выпуска шин Viatti.

Шинный комплекс KAMA TYRES реализовал еще один крупный инвестиционный проект: был реконструирован и технически переоснащен один из его заводов. Так, ПАО «Нижнекамскшина» начал работать новый подготовительный цех. При реконструкции были установлены три современных линии резиносмешения Harburg Freudenberger проектной мощностью 30 тыс. тонн смесей в год.

«Модернизация производства – еще один этап по развитию бренда Viatti. Увеличение проектной мощности завода позволит нам реализовать запланированное: через два года запустить выпуск новых моделей шин, а к 2025 году достичь суммарного выпуска продукции до 6 млн шин в год», - рассказал Андрей Бутон.

Надежные шины Viatti – продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автоконцернов.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.