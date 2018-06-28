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КАМА TYRES – об инновационных шинах Viatti Bosco A/T

Новости
КАМА TYRES – об инновационных шинах Viatti Bosco A/T


Надежные Viatti Bosco A/T представляют собой совместную разработку российских, итальянских и немецких специалистов. Данная модель позволяет не только сохранить, но и приумножить главные качества внедорожников и кроссоверов: высокую проходимость, маневренность, комфортное и безопасное передвижение как на летних, так и зимних дорогах России.

Шина выпускается в 20 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов. Она максимально приспособлена к любым погодным условиям. Благодаря специальной технологии смеси ViaMIX с 3D-наномолекулами в холодное время года протектор становится более мягким, а в тёплое – жёстким.

Нельзя не отметить технологию DirtMove (OpenWay), которую разработчики использовали при создании летних шин Viatti Bosco A/T. Особый рисунок протектора – широкие поперечные канавки в плечевых зонах и «грунтозацепы» между ламелями плечевых шашек – повышают проходимость кроссоверов и снижает уровень шума при движении по бездорожью.
Эти параметры создают максимально комфортные и надёжные условия для водителей и пассажиров кроссоверов и внедорожников.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.

Источник: http://media.club4x4.ru/38608-shiny-a-t-novoj-marki-viatti-bosco.htm