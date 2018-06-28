В первый день «Театральное Прихопёрье» посетили более 15 тысяч человек
25 июня в Балашове состоялось открытие II фестиваля «Театральное Прихопёрье», посвященного 100-летию Балашовского драматического театра.
Церемония открытия фестиваля прошла на открытой сцене Театрального парка, начавшись карнавальным шествием «Весь мир – театр!».
Общее число участников шествия составило более 1300 человек, в том числе жителей Калининского, Романовского, Турковского, Аркадакского, Самойловского, Ртищевского районов области. Для гостей праздника работали праздничные торговые площадки, оформленные по мотивам литературных произведений, была представлена выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования Балашовского района. Яркими выступлениями порадовали творческие коллективы Романовского, Самойловского и Аркадакского районов.
После торжественного открытия зрители посмотрели спектакль Государственного Театра наций «Наше всё… Бродский», также состоялась творческая встреча жителей и гостей Балашова с артистом театра и кино Антоном Хабаровым.
Завершили первый день фестиваля концерт оркестра народных инструментов и выступление народного хора Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств.
Всего в первый день фестиваль посетили более 15 тысяч человек, - сообщает оргкомитет фестиваля.