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В первый день «Театральное Прихопёрье» посетили более 15 тысяч человек

Новости


25 июня в Балашове состоялось открытие II фестиваля «Театральное Прихопёрье», посвященного 100-летию Балашовского драматического театра.

Церемония открытия фестиваля прошла на открытой сцене Театрального парка, начавшись карнавальным шествием «Весь мир – театр!».

Общее число участников шествия составило более 1300 человек, в том числе жителей Калининского, Романовского, Турковского, Аркадакского, Самойловского, Ртищевского районов области. Для гостей праздника работали праздничные торговые площадки, оформленные по мотивам литературных произведений, была представлена выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования Балашовского района. Яркими выступлениями порадовали творческие коллективы Романовского, Самойловского и Аркадакского районов.

После торжественного открытия зрители посмотрели спектакль Государственного Театра наций «Наше всё… Бродский», также состоялась творческая встреча жителей и гостей Балашова с артистом театра и кино Антоном Хабаровым.

Завершили первый день фестиваля концерт оркестра народных инструментов и выступление народного хора Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств.

Всего в первый день фестиваль посетили более 15 тысяч человек, - сообщает оргкомитет фестиваля.