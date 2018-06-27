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В Вольске в реке обнаружено тело мужчины

Новости / ЧП
В Вольске в реке обнаружено тело мужчины

Проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, осуществляющего перевозки людей на моторной лодке на острова, об обнаружении в реке Волга на территории Вольска тела неизвестного мужчины, на вид которому 40-60 лет.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего. Они уже завершили осмотр места происшествия, видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точные причины смерти установит судебно-медицинское исследование.