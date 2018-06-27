В Вольске в реке обнаружено тело мужчины
Проводится доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, осуществляющего перевозки людей на моторной лодке на острова, об обнаружении в реке Волга на территории Вольска тела неизвестного мужчины, на вид которому 40-60 лет.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего. Они уже завершили осмотр места происшествия, видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точные причины смерти установит судебно-медицинское исследование.