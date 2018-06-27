В парке Победы увековечат память о полицейских, погибших в Грозном

просмотров: 143

1 июля в России будет отмечаться День ветеранов боевых действий. По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, наши земляки принимали участие в более чем 30 локальных войнах и миротворческих акциях: в Афганистане, на Северном Кавказе, в странах Африки, Центральной и Средней Азии, Приднестровье, Азербайджане, Абхазии, Южной Осетии, Венгрии, Югославии, на Кубе и в Сирии. Более 6 тысяч человек участвовали в локальных войнах, из них более 300 отдали свою жизнь во имя безопасности Родины и спокойствия наших границ.В этом году в памятный день в парке Победы на Соколовой горе состоится занесение на стелу мемориала "Землякам, погибшим в локальных войнах" имен сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. Напомним, что они погибли 19 мая в Грозном при нападении бандитов на храм Архангела Михаила.Память сотрудников почтут минутой молчания, будет дан троекратный салют из стрелкового оружия. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику "Землякам, погибшим в локальных войнах".