Садоводам и огородникам предоставлят около 800 бесплатных мест для реализации продукции
Еще около 200 мест предоставят на льготных условиях.
По информации министерства экономического развития области, в Саратове выделены торговые места для садоводов и огородников.
Реализовать излишки продукции, выращенной на своих участках, они смогут на 959 специально отведенных местах.
Сообщается, что количество бесплатных торговых мест для садоводов и дачников составит 776 мест. Остальные будут предоставлены на льготных условиях.