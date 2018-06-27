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Садоводам и огородникам предоставлят около 800 бесплатных мест для реализации продукции

Новости



Еще около 200 мест предоставят на льготных условиях.

По информации министерства экономического развития области, в Саратове выделены торговые места для садоводов и огородников.
Реализовать излишки продукции, выращенной на своих участках, они смогут на 959 специально отведенных местах.

Сообщается, что количество бесплатных торговых мест для садоводов и дачников составит 776 мест. Остальные будут предоставлены на льготных условиях.