На стадионе "Локомотив" покажут встречу сборных России и Испании
Наша сборная впервые в истории вышла из группы и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Матч состоится 1 июля в 18.00. У саратовцев будет возможность посмотреть игру вместе с другими болельщиками: на стадионе «Локомотив» состоится прямая трансляция.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, для размещения зрителей определены следующие места: легкоатлетический сектор у южной трибуны, часть западной трибуны (до vip-ложи), беговая дорожка вдоль западной трибуны (до vip-ложи).
В целях предотвращения массовых беспорядков и обеспечения безопасности болельщиков на территории стадиона на протяжении трансляции матчей будет организовано дежурство сотрудников МВД, МЧС и скорой медицинской помощи.
Кроме того, порядок на трибунах стадиона будут обеспечивать волонтеры Регионального центра «Молодежь плюс».