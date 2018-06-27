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Компании «Дедал-НВ» и «Навигатор» анонсировали создание тепловизионного прицела Dedal Venator

Новости
Компании «Дедал-НВ» и «Навигатор» анонсировали создание тепловизионного прицела Dedal Venator

Первые продажи нового тепловизионного прицела Dedal Venator стартовали в РФ в конце мая.

Прибор стал совместной разработкой двух российских компаний «Дедал-НВ» и «Навигатор». Специалисты постарались создать отечественное устройство с бюджетной ценой и высокими показателями программного обеспечения. Разработка, испытания и запуск в серию заняли целый год.

Следует отметить, что положение на современном российском рынке тепловизионных приборов достаточно сложное, поскольку в конструкцию приборов входят зарубежные компоненты. С отечественного рынка сошел крупный бренд США Flir, сложности с поставками в Россию испытывают белорусские прицелы Pulsar, а ряд российских предприятий выпускают для нужд спецподразделений и военных дорогостоящие тепловизоры. Это повлияло на сокращение выбора для охотников, использующих прицелы в личных целях.

Новый прицел российских компаний стал дешевле на 15%, чем известная модель Hunter. Venator – усовершенствованная версия Hunter, поэтому сравнение ведется в основном между этими приборами. В обеих моделях установлено одинаковое отечественное ПО, по схожим параметрам работают микроболометр и дисплей. Отечественный прицел удалось сделать более дешевым по цене за счет применения композитных материалов и уменьшения корпуса, что привело не только к снижению габаритов, но и веса на 80 г.

Опытные охотники надеялись получить устройство, сравнимое с тепловизионными прицелами серии Trail от Pulsar. Прицел Venator смог показать более детализированную картинку: разработчики сумели улучшить алгоритм обработки сигнала и применить уникальную технологию динамического контрастирования при одинаковой французской матрице Ulis и дисплее AMOLED.

Очень важно, что производство тепловизионного прицела Dedal Venator осуществляется в Москве, где выполняются все гарантийные обязательства, поэтому при ремонте нет необходимости отправлять прибор за рубеж. Прицел Venator имеет полностью российские электронные компоненты и программное обеспечение. Следует отметить, что компания «Дедал-НВ» обладает немалым опытом в разработке прицельных приспособлений, которые неоднократно применялись на мировых состязаниях. Кроме того, прибор выдерживает достаточно низкие температуры и обладает рядом других важных для таких изделий свойств. В точках продаж ведутся презентации с возможностью ночного тестирования.

Источник: https://www.optic4u.ru/catalog/product/teplovizionnyy-pritsel-dedal-venator/