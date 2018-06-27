Деревенские будни в танцевальном ритме

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Этими ли мыслями руководствовались главы фермерского хозяйства на базе села Тюменева Самойловского района — Григорий и Федор Тамочкины, только в один из июньских дней их маленькая деревня зажила в ритмах бальных танцев.В сельском клубе выступил спортивно-танцевальный клуб «Браво» из города Новоанненский соседней Волгоградской области. Инициатором концерта стал житель Новоанненского Александр Чеботарев, работающий в хозяйстве братьев Тамочкиных инженером. Он как-то обмловился, что его дочь Таня занимается танцами в местном клубе «Браво». Ребятам-новоанненцам настолько нравится их занятие, что они получили известность в городах Михайловка, Урюпинск. Следствием их интереса к современной хореографии стали победы и призовые места на конкурсах разных уровней. С большой радостью юные танцоры делятся с жителями соседних районов.Старенькое здание тюменевского клуба воспитанники хореографа Алексея Клименко наполнили новыми эмоциями. Художественный руководитель «Браво» не только поставил все танцевальные номера, составившие основу концерта, но и взял на себя роль ведущего. В результате выступление в промежутках основных номеров Клименко напомнило автору этих строк профессиональный конферанс лучших лет в Саратовском цирке имени братьев Никитиных. А обаянием, легкостью и доброй энергетикой Алексей не уступал известному российскому актеру и ведущему Александру Олешко.Зажигательный танец ча-ча-ча, румба, самба с плавным переходом на романтические европейские танцы, - выбирай по душе. К тому же Алексей Клименко провел краткий экскурс в историю танца, отметив характерные особенности латиноамериканских, подчеркнув эстетические тонкости хореографии нашего континента. Зажигательные ритмы, отточенные движения, яркие костюмы, - перечислять составляющие атмосферу праздника банально. У кого драйв и восторг не взрывались в душе брызгами шампанского при звуках танго? Кому не мечталось от изысканно-воздушных па фигурного вальса? Зрителям были представлены дуэты, коллективные номера. Во многих солировала пара четырнадцатилетних танцоров Светлана и Игнат. Молодые люди удостоились долгих аплодисментов.Удивительным образом и очень гармонично радостное настроение сменялось печально-торжественным. Сельский клуб для жителей Тюменевки — особенное место. Отметим, что памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны установлен на площадке перед школой, увы, закрытой на данный момент и тоже ставшей страницей истории села. Но безжалостную недальновидность районного руководства, поступившим с учебным заведением таким образом, искупает то, что тюменевцы не отчаялись. Их центром притяжения друг к другу служит память о предках-фронтовиках. Собраться в клубе, чтобы почтить память героев-земляков, их многолетняя традиция. И танец «Синий платочек», который вместе с сегодняшними жителями села и их внуками, съехавшимися на каникулы из разных городов России, с противоположной стены смотрели те, кто составил местный Бессмертный полк. По-новому зазвучал шлягер «Любэ» «Синее море». Одноименный танец отозвался болью, поскольку песня в исполнении фронтмена группы Николая Расторгуева трагически ассоциативна, отсылает к трагедии подводной лодки «Курск». В «Синем море» хореографа Клименко плещутся затаенность надежды, радость встречи, триумф жизни.Отличными вкраплениями в программу концерта стали скрипичные этюды в исполнении юной артистки Валерии. Очень искренне, в буквальном смысле до слез, спела песню «Мама» Таня Чеботарева. Да, воспитанники Алексея Клименко — многостаночники. Многие из них развивают свои таланты сразу в нескольких видах искусства.Досадным обстоятельством после концерта показалось то, что не предоставилось возможности узнать фамилии начинающих артистов. Но досада сменилась мыслью, что так, наверно, и лучше. Сценическая фамилия у них одна на всех - «Браво». Это слово из зрительских рядов в Тюменевском клубе доносилось благодарно и щедро. Будем считать его залогом будущих успехов. Для новоанненских танцоров — успехов творческих, для жителей Тюменевки — в будущей страде.Автор Елена Маркелова