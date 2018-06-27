Стала известна программа 27-го Международного органного фестиваля
В новом концертном сезоне в Саратове выступят музыканты из Франции, Германии, США и Нидерландов, которые также примут участие в благотворительном проекте «Орган - в подарок детям» Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова и Детской школы искусств № 8.
Открытие фестиваля намечено на 26 сентября. По информации организаторов, в этот день состоится выступление профессора Академии музыки Страсбурга, главного органиста большого органа собора Лан в столице французской провинции Эльзаса Лидии Ксяшкевич (Франция) и любимого саратовской публикойоперного, концертно-камерного певца, лауреата многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Лауреата Премий Правительства Республики Коми, Заслуженного артиста Республики Коми Михаил Журкова (лирический баритон).
27 октября любители органной музыки услышат профессора университетов Восточной Каролины и штата Индиана Колина Эндрюса (США).
24 ноября состоится выступление художественного руководителя старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессора Парижской консерватории Доменико Северина и джазового трио Сергея Ноздрина.
13 января с традиционной программой «Старый новый год по-немецки» выступит ведущий немецкий органист Петер Дикке (Германия).
5 марта немецкий органист Аксель Флирль (Мюнхен) выступит с большой праздничной программой «Для милых женщин».
19 июня завершит фестиваль ведущий голландский органист, художественного руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк.