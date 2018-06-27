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Стала известна программа 27-го Международного органного фестиваля
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Стала известна программа 27-го Международного органного фестиваля

Новости / Культура


В новом концертном сезоне в Саратове выступят музыканты из Франции, Германии, США и Нидерландов, которые также примут участие в благотворительном проекте «Орган - в подарок детям» Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова и Детской школы искусств № 8.

Открытие фестиваля намечено на 26 сентября. По информации организаторов, в этот день состоится выступление профессора Академии музыки Страсбурга, главного органиста большого органа собора Лан в столице французской провинции Эльзаса Лидии Ксяшкевич (Франция) и любимого саратовской публикойоперного, концертно-камерного певца, лауреата многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Лауреата Премий Правительства Республики Коми, Заслуженного артиста Республики Коми Михаил Журкова (лирический баритон).

27 октября любители органной музыки услышат профессора университетов Восточной Каролины и штата Индиана Колина Эндрюса (США).

24 ноября состоится выступление художественного руководителя старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессора Парижской консерватории Доменико Северина и джазового трио Сергея Ноздрина.

13 января с традиционной программой «Старый новый год по-немецки» выступит ведущий немецкий органист Петер Дикке (Германия).

5 марта немецкий органист Аксель Флирль (Мюнхен) выступит с большой праздничной программой «Для милых женщин».

19 июня завершит фестиваль ведущий голландский органист, художественного руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк.