В Саратове прошла акция «Молодежь против наркотиков»
В воскресенье, 24 июня, в сквере Дружбы народов, отпраздновали День молодежи.
Праздник «Новое поколение, будущее страны!» получился ярким и насыщенным. По инормации городского управления по культуре, сначала состоялась интересная беседа о проблемах, которые волнуют молодежь. Затем прошел концерт творческих коллективов с музыкальными, танцевальными и поэтическими номерами.
Здесь же вечером, в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, состоялся концерт «Заводской за здоровый образ жизни», в котором приняла участие группа «Игла» с интерактивно-информационной площадкой.