В ЛДС «Кристалл» начинает работу X Саратовский индустриальный форум
Мероприятие направлено на развитие регионального промышленного сектора, привлечение в регион новейших технологий и инвестиций.
По информации министерства промышленности и энергетики области, в рамках форума пройдут две выставки: 22-я специализированная выставка «Нефть. Газ. Хим. 2018» и 17-я специализированная промышленная выставка «Техноэкспо. 2017», в которых примут участие 54 компании из 12 регионов России и Республики Беларусь.
В форуме примут участие ведущие производители и поставщики современных технологий и оборудования для нефтеперерабатывающей и химической промышленности, добычи нефти и газа, строительства и обслуживания трубопроводов; лабораторного и диагностического оборудования, машиностроительные предприятия, проектные организации, производители и поставщики инструмента, разработчики технологий по ремонту и модернизации промышленного оборудования, разработчики и поставщики оборудования неразрушающего контроля, производители энергетического оборудования и оборудования для передачи электроэнергии.
Организаторы подготовили обширную деловую программу, которая будет включаться конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии и презентации.