В Балашове открылся II межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье"

просмотров: 210

По информации пресс-службы гуьернатора области, на театральный праздник пришли многие горожане, приехали жители из разных районов региона и других областей.Перед церемонией открытия по центральным улицам города прошло карнавальное шествие «Весь мир - театр». В нем приняли участие артисты Балашовского драматического театра, участники фольклорных коллективов и хореографических ансамблей, воспитанники детских театральных студий, учащиеся и выпускники школ. В целом в костюмированном шествии было задействовано свыше 1300 человек.Мероприятие посетил губернатор Валерий Радаев. В Театральном парке он осмотрел сформированную тематическую выставку. Здесь выступали творческие коллективы: ансамбль бандуристов из Самойловского района, цирковая студия «Романтика» из Романовского района, театр малых форм «Другое измерение» из Аркадакского района и другие.Балашовскими предприятиями общественного питания был организован Бульвар открытых чайных кафе, где угощали всех желающих. Также работала праздничная ярмарка.В ходн церемонии открытия глава региона поздравил горожан с тем, что стартовавший в 2017 году фестиваль стал ежегодным.- Сегодня на «Театральное Прихоперье» приехало еще больше коллективов из соседних регионов, - отметил он. - К движению присоединились Пенза, Тамбов, Борисоглебск, Волгоград. А участие ведущих столичных театров – уже традиция: МХТ, Большой театр, Губернский, Театр Наций. Уверен, балашовцам в эти дни завидует как минимум всё Поволжье. И, несмотря на то, что страна в едином порыве живет футболом, на это культурное событие наших эмоций хватит.Завершился вечер открытия спектаклем Государственного Театра Наций «Наше все… Бродский».Фото пресс-службы губернатора