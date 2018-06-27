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В Балашове открылся II межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье"
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В Балашове открылся II межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье"

Новости / Культура
В Балашове открылся II межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье"

В этом году он посвящен 100-летию Балашовского драматического театра.

По информации пресс-службы гуьернатора области, на театральный праздник пришли многие горожане, приехали жители из разных районов региона и других областей.

Перед церемонией открытия по центральным улицам города прошло карнавальное шествие «Весь мир - театр». В нем приняли участие артисты Балашовского драматического театра, участники фольклорных коллективов и хореографических ансамблей, воспитанники детских театральных студий, учащиеся и выпускники школ. В целом в костюмированном шествии было задействовано свыше 1300 человек.

Мероприятие посетил губернатор Валерий Радаев. В Театральном парке он осмотрел сформированную тематическую выставку. Здесь выступали творческие коллективы: ансамбль бандуристов из Самойловского района, цирковая студия «Романтика» из Романовского района, театр малых форм «Другое измерение» из Аркадакского района и другие.

Балашовскими предприятиями общественного питания был организован Бульвар открытых чайных кафе, где угощали всех желающих. Также работала праздничная ярмарка.

В ходн церемонии открытия глава региона поздравил горожан с тем, что стартовавший в 2017 году фестиваль стал ежегодным.

- Сегодня на «Театральное Прихоперье» приехало еще больше коллективов из соседних регионов, - отметил он. - К движению присоединились Пенза, Тамбов, Борисоглебск, Волгоград. А участие ведущих столичных театров – уже традиция: МХТ, Большой театр, Губернский, Театр Наций. Уверен, балашовцам в эти дни завидует как минимум всё Поволжье. И, несмотря на то, что страна в едином порыве живет футболом, на это культурное событие наших эмоций хватит.

Завершился вечер открытия спектаклем Государственного Театра Наций «Наше все… Бродский».

Фото пресс-службы губернатора