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Фестиваль «Роза ветров» собрал более 10 тысяч участников

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Фестиваль «Роза ветров» собрал более 10 тысяч участников

23 июня на Театральной площади Саратова состоялся областной праздник выпускников, который проводится в нашем регионе уже в третий раз.

По информации министерства образования области, участниками фестиваля стали свыше 10 тысяч выпускников, педагогов и зрителей со всех районов области.

Перед ними выступили Бурито, группа 5sta Family и участница телепроекта «Голос» Lilit. Вели мероприятие ведущие телеканала MUSICBOX.

Свои визитные карточки продемонстрировали студенты всех вузов Саратова. На протяжении всего концерта на экранах велась трансляция, демонстрировались фотографии и видео из школьной жизни ребят. В фотозонах по обеим сторонам площади юноши и девушки смогли сфотографироваться на фоне хэштегов «Выпускник-2018».

- Наши выпускники готовятся к новой ступени в своей жизни. Мы надеемся, что «Роза ветров» станет отличным стартом в пору студенчества во всех его красках - разнообразных и креативных. Ребята много трудились на протяжении одиннадцати лет и, я думаю, готовы к покорению еще больших вершин и высот, - отметила министр образования Ирина Седова.

Организацию праздника высоко оценил губернатор Валерий Радаев. Он поблагодарил режиссера-постановщика Галину Кузнецову, работавшую на фестивале.

- Это знаковые мероприятия и для учителей – вручение премии "Признание" и для наших выпускников – фестиваль "Роза ветров", - отметил глава региона. - Слова благодарности заслуживают организаторы, все, кто был задействован на фестивале, в том числе представители муниципальных образований. Всеми проделана большая работа, чтобы у ребят, заканчивающих школу, получился настоящий праздник, который они запомнят на всю жизнь.