В рамках обнародования Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК выступит Никита Лушников

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Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией, отмечаемому 26 июня. Приглашение на мероприятие получила делегация Национального антинаркотического союза НАС (https://nasrf.ru/), возглавляемая председателем правления Никитой Лушниковым. Доклад имеет цель усилить понимание проблемы всего мира, помогать укреплению взаимодействия всех стран в борьбе с воздействием наркотиков на безопасность и здоровье людей.Никита Лушников выступит в рамках Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК. Он представит программы НАС РФ, предназначенные для отвлечения зависимых от разрушительных привычек и реабилитацию. Как известно, реабилитационные центры НАС действуют только по методу drug-free («свободный от наркотиков»), занимаются пропагандой здорового жизни и профилактикой, при этом демонстрируют успехи в реализации главной цели. Руководитель Союза отметил, что организация будет искать точки взаимодействия и устанавливать диалог со приверженцами заместительной терапии.