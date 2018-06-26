Фестиваль "Лукоморье" пройдет в Лысогорском районе
Лысогорский район готовится к фестивалю "Лукоморье".
В преддверии фестиваля в районе ведется активная работа по подготовке праздника. В селе Николаевка произведена планировка местности, убран валежник и сухая трава. Силами волонтеров установлен павильон, в котором планируется открыть туристический «Визит-Центр», где любой желающий сможет узнать необходимую информацию о маршрутах по Лысогорскому району.
Для гостей фестиваля будут работать площадки по продаже сувенирной и сельскохозяйственной продукции. Не осталась без внимания и культурная программа фестиваля. Подготовлен сценарий, и идут репетиции концерта, посвященного «виновнику» фестиваля - дубу-великану.
На фестивале также будут представлены национальные подворья Лысогорского района. Для маленьких посетителей планируется организовать мастер-класс по изготовлению воздушных змеев. Гостей фестиваля ждет еще одно развлечение - тест-драйв автомобилей.
Напомним, фестиваль активного туризма «Лукоморье» пройдет 7 июля 2018 года.