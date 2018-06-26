Вчера в Хопре утонул подросток
Вчера в полицию поселка Турки поступило сообщение об исчезновении 14-летнего местного жителя.
"В ходе выяснения обстоятельств получены сведения о том, что подросток накануне вечером мог купаться в реке Хопер и утонуть. В результате поисков водолазами обнаружено тело мальчика.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели подростка организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время следователи в составе следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев трагедии, выясняют все обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.