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В Саратове состоялось закрытие 26 органного фестиваля

Новости


Блестящее выступление Почётного профессора Парижской и Версальской консерваторий, приглашённого профессора консерваторий Фрибурга (Швейцария) и Гаваны (Куба), музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США), выдающегося мультиинструменталиста Франциса ВИДИЛА завершило 26-й Международный саратовский органный фестиваль.

Проблема «лишнего билета» стояла перед многими пришедшими к консерватории в день концерта, не успевшими купить билет. Каждый номер концерта Ф. Видила сопровождали горячие аплодисменты и восторженные крики публики. В заключении концерта 10-минутными овациями зрители стоя не хотели отпускать полюбившегося органиста и его партнёра по концерту – ведущего сочинского саксофониста и дудукиста Сергея Бельгисова. Артисты спустились со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим.

Преданный России и большой любитель русской культуры Францис Видил совмещает каждый свой приезд в Россию с празднованием Дня России в горячо любимом Саратове, открывшем его имя для всей России. Даже жена Франциса после восторженной оценки России и её народа приняла православие и полюбила Россию.

Именно в Саратове Францис уже дал 11 благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов области, за что был награждён медалью и Почётной Грамотой Общественного Совета Министерства образования Саратовской области.