26 июня 2018 07:14 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 июня
Фестиваль «Роза ветров» собрал более 10 тысяч участников
16:47 | 25 июня
В рамках обнародования Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК выступит Никита Лушников
15:49 | 25 июня
Фестиваль "Лукоморье" пройдет в Лысогорском районе
15:03 | 25 июня
Вчера в Хопре утонул подросток
14:38 | 25 июня
В Саратове состоялось закрытие 26 органного фестиваля
14:00 | 25 июня
Саратовцы высоко оценили качество госуслуг в интернете
13:03 | 25 июня
С начала 2018 года в Саратовской области создано 8743 рабочих места
12:11 | 25 июня
Об участии в конкурсе "Киновертикаль" заявили ребята из Екатериновки и Саратова
11:38 | 25 июня
В этнографическом музее открывается выставка "Саратовская частушка"
10:34 | 25 июня
Готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 33%
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Саратовцы высоко оценили качество госуслуг в интернете

Новости


78% жителей области, использующих портал «Госуслуги» и другие интернет-ресурсы получения государственных и муниципальных услуг, полностью удовлетворены их качеством. В среднем по России этот показатель значительно ниже - 70,5%, по ПФО - 72,5%.

За три года число пользователей госуслуг в Интернете возросло в 2,5 раза: в 2017-м году таковых в области насчитывалось 65,3% всего населения (против 25,9% в 2014 г.). Доля населения, использовавшего Интернет для получения отдельных видов государственных и муниципальных услуг, кратно возросла в ряде сфер: здравоохранения и медицины — 40,1% (против 2,7% в 2014 г.), образования и науки — 25,7% (против 4,5%), социального обеспечения — 18,1% (против 1,1%), услуги по налогам и сборам — 29,7% (против 5,1%), услуги ЖКХ – 29,2% (против 0,8%).