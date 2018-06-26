Саратовцы высоко оценили качество госуслуг в интернете
78% жителей области, использующих портал «Госуслуги» и другие интернет-ресурсы получения государственных и муниципальных услуг, полностью удовлетворены их качеством. В среднем по России этот показатель значительно ниже - 70,5%, по ПФО - 72,5%.
За три года число пользователей госуслуг в Интернете возросло в 2,5 раза: в 2017-м году таковых в области насчитывалось 65,3% всего населения (против 25,9% в 2014 г.). Доля населения, использовавшего Интернет для получения отдельных видов государственных и муниципальных услуг, кратно возросла в ряде сфер: здравоохранения и медицины — 40,1% (против 2,7% в 2014 г.), образования и науки — 25,7% (против 4,5%), социального обеспечения — 18,1% (против 1,1%), услуги по налогам и сборам — 29,7% (против 5,1%), услуги ЖКХ – 29,2% (против 0,8%).