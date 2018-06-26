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С начала 2018 года в Саратовской области создано 8743 рабочих места

Новости


В январе – мае 2018 года на территории области создано 8743 новых рабочих места.

Из них 3346 рабочих мест – в организациях и предприятиях области и 5397 рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства (в аналогичный период 2017 г. было создано 6790 новых рабочих мест, из них 2690 мест – в организациях и на предприятиях области и 4100 рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства). Такие данные приведены в мониторинге, проводимом министерством занятости, труда и миграции области на основании официальных данных, предоставляемых профильными министерствами и администрациями муниципальных районов области.
50% от количества созданных рабочих мест в организациях и на предприятиях области (или 1655 ед.) введены в реальном секторе экономики, в таких отраслях, как обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство и других.

В социальной сфере - в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения и образования - введено 1215 новых рабочих мест (36% от общего количества созданных рабочих мест в организациях и предприятиях).