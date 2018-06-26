26 июня 2018 07:15 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 июня
Фестиваль «Роза ветров» собрал более 10 тысяч участников
16:47 | 25 июня
В рамках обнародования Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК выступит Никита Лушников
15:49 | 25 июня
Фестиваль "Лукоморье" пройдет в Лысогорском районе
15:03 | 25 июня
Вчера в Хопре утонул подросток
14:38 | 25 июня
В Саратове состоялось закрытие 26 органного фестиваля
14:00 | 25 июня
Саратовцы высоко оценили качество госуслуг в интернете
13:03 | 25 июня
С начала 2018 года в Саратовской области создано 8743 рабочих места
12:11 | 25 июня
Об участии в конкурсе "Киновертикаль" заявили ребята из Екатериновки и Саратова
11:38 | 25 июня
В этнографическом музее открывается выставка "Саратовская частушка"
10:34 | 25 июня
Готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 33%
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Об участии в конкурсе "Киновертикаль" заявили ребята из Екатериновки и Саратова

Новости


В оргкомитет V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» продолжают поступать новые заявки.

На сегодняшний день в конкурсной программе заявлено 183 киноработы от школьников и студентов из 26 регионов России (Саратовская область, Москва, Ханты-Мансийск, Владивосток, Санкт-Петербург, Пермский край, Калининградская область, Нарьян-Мар, Казань, Липецк и др.) и 3 республик (ДНР, ЛНР, Беларусь).

Творческая киногруппа из Саратова, представляющая ДШИ им. В.В. Ковалева, прислала на конкурс работу под названием «Экскурсия по «Сальковску». Ребята творчески подошли к созданию видеоролика. Он представляет собой экскурсию по созданным выдающимся саратовским архитектором Алексеем Салько культурно-историческим объектам.

Юные авторы из Екатериновского района представили сразу три видеоработы. Так двенадцатилетняя Виктория Овчинникова из села Андреевка впервые принимает участие в конкурсе «Киновертикаль». Ее фильм под названием «Самый классный класс» - это эпизоды из школьной жизни. Анастасия Гусева из села Кипцы и Рамиль Гасымов из села Крутояр прислали на конкурсную программу видеоролики о работе волонтерских отрядов. Фильмы «Становись волонтером» и «Дорога добра» приняты в номинацию «Спешите делать добро». Ведь 2018 год по Указу Президента РФ Владимира Путина – Год добровольца в России.

Напоминаем, что фестиваль «Киновертикаль» является ключевым событием проекта Саратовского областного отделения «Союза кинематографистов РФ» и Саратовского областного методического киновидеоцентра «Малое кино – большое будущее». Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.