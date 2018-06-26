Об участии в конкурсе "Киновертикаль" заявили ребята из Екатериновки и Саратова

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На сегодняшний день в конкурсной программе заявлено 183 киноработы от школьников и студентов из 26 регионов России (Саратовская область, Москва, Ханты-Мансийск, Владивосток, Санкт-Петербург, Пермский край, Калининградская область, Нарьян-Мар, Казань, Липецк и др.) и 3 республик (ДНР, ЛНР, Беларусь).Творческая киногруппа из Саратова, представляющая ДШИ им. В.В. Ковалева, прислала на конкурс работу под названием «Экскурсия по «Сальковску». Ребята творчески подошли к созданию видеоролика. Он представляет собой экскурсию по созданным выдающимся саратовским архитектором Алексеем Салько культурно-историческим объектам.Юные авторы из Екатериновского района представили сразу три видеоработы. Так двенадцатилетняя Виктория Овчинникова из села Андреевка впервые принимает участие в конкурсе «Киновертикаль». Ее фильм под названием «Самый классный класс» - это эпизоды из школьной жизни. Анастасия Гусева из села Кипцы и Рамиль Гасымов из села Крутояр прислали на конкурсную программу видеоролики о работе волонтерских отрядов. Фильмы «Становись волонтером» и «Дорога добра» приняты в номинацию «Спешите делать добро». Ведь 2018 год по Указу Президента РФ Владимира Путина – Год добровольца в России.Напоминаем, что фестиваль «Киновертикаль» является ключевым событием проекта Саратовского областного отделения «Союза кинематографистов РФ» и Саратовского областного методического киновидеоцентра «Малое кино – большое будущее». Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.