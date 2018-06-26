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В этнографическом музее открывается выставка "Саратовская частушка"
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В этнографическом музее открывается выставка "Саратовская частушка"

Новости


26 июня в 15:00 в Саратовском этнографическом музее состоится открытие выставки «Саратовская частушка».

Она продолжает цикл мероприятий, посвященных 25-летию музея. В выставочном зале представлено более 40 самобытных работ известной саратовской художницы Елены Гильбертовны Лялиной.

Картины Е. Г. Лялиной написаны в стиле наивного искусства. Как направление наивное искусство сформировалось в XX веке. Этот стиль обладает простотой, ясностью и формальной непосредственностью художественного языка. Ему присуща особая задушевность мировосприятия и тесная связь с поэтикой фольклора.

Серия работ «Саратовские частушки» снабжена веселыми куплетами, которые не позволяют предать забвению тексты давно забытых, но некогда популярных и любимых саратовских частушек. Для этого художник мастерски передает действиями изображенных персонажей смысл каждой частушки. Здесь сочетаются реалистичность жизненных ситуаций и фантастичность образов. Картинам присуща насмешливость, а местами и ирония по отношению к жизни и быту саратовских жителей.

«Привет из Саратова» – цикл, посвященный символам, достопримечательностям и старинной архитектуре нашего города. Автор умело показывает в каждой картине соединение жизни старинного Саратова, представленного сюжетами XIX века, с современными символами губернии. В картинах есть изображения узнаваемых брендов Саратовской земли – гармоники с колокольцами, калача, стерляди.

Приступая к очередной работе, Елена Лялина внимательно изучает архивные документы и старинные фотоматериалы, чтобы как можно точнее изобразить архитектуру, памятники, костюмы, интерьеры, а порой и мельчайшие детали предметов повседневности минувших эпох. В настоящее время ею написано несколько сотен картин, где каждая мелкая деталь четко соответствует конкретному времени.
В музеях, галереях и выставочных залах Саратова, Энгельса, Москвы, Самары и Чебоксар прошло более 30 персональных выставок Е.Г. Лялиной. Её работы высоко ценятся и за рубежом.

Творчество Елены Лялиной вдохновляет и других мастеров декоративно-прикладного искусства. По мотивам её картин «Масленица» и «По Саратову иду, собаки лают на ходу» участниками саратовского клуба лоскутного шитья «Любава» были выполнены простеганные полотна - квилты.

На презентации выставки гостей ожидает музыкальный сюрприз.