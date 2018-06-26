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Готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 33%
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Готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 33%

Новости


Во всех зонах обслуживания пассажиров и технологических помещениях пассажирского терминала аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») развернуты отделочные работы.

Строителями выполняется оштукатуривание и покраска стен, заливка стяжки полов, прокладка инженерных коммуникаций, устройство внутренних перегородок из кирпича и гипсокартона. Отделочные работы выполняются по всей площади здания на всех трех этажах.

«Готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 33%, что соответствует графику строительства, – отмечает директор по капитальному строительству холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков. – По всей площади кровли здания завершен монтаж профилированного настила, который обеспечивает защиту от осадков и позволяет развернуть чистовые отделочные работы на всех уровнях терминала».

На фасаде здания пассажирского терминала со стороны перрона строители приступили к монтажу фасада из сэндвич-панелей, а также монтируют профиль для установки витражного остекления. К возведению аэровокзала, а также комплекса административно-производственных зданий аэропорта «Гагарин» привлечено 690 строителей и 55 единиц техники. Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе «Трансляция» на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero.