ФИФА нарушает российское законодательство

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Адвокат считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) серьезно нарушает Конституцию РФ, антимонопольное законодательство и Гражданский кодекс РФ. Как известно, Госдума России в январе 2018 года приняла законопроект, согласно которому установлено наказание за реализацию (продажу, перепродажу, распределение, распространение, обмен и иное использование, связанное или не связанное с извлечением прибыли) входных билетов на матчи ЧМ или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с ФИФА или ее представителями. То есть права граждан России серьезно нарушены в пользу международной организации ФИФА, поскольку они не имеют права ни продать свой билет на матч, ни подарить, купить билеты по номиналу практически невозможно, а на вторичном рынке стоимость билетов выходит за границы разумного.Как отмечает Сергей Ганин, из-за отсутствия здоровой конкуренции ФИФА создает ситуацию, в которой большинству российских болельщиков билеты на матчи ЧМ-2018 недоступны.