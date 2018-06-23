Пенсионный фонд Саратовской области: наши услуги доступны каждому гражданину

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В Саратовской области свыше 140 тысяч человек - получатели пенсии по инвалидности. Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР этой категории граждан ведется работа по оснащению помещений клиентских служб управлений специальным оборудованием.В рамках государственной программы «Доступная среда» стационарными пандусами и кнопками вызова специалиста оборудованы все здания территориальных Управлений ПФР и Отделения по Саратовской области. Здание УПФР в Энгельсском районе оснащено вертикальным подъёмником для инвалидных колясок. Для удобного посещения учреждений маломобильными гражданами предусмотрены широкие дверные проемы, просторные кабинки клиентских служб, переоборудованные санузлы.Для людей со слабым зрением в помещениях клиентских служб территориальных управлений при входе и внутри зданий расположены информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля. Ориентироваться людям с ослабленным зрением помогают мнемосхемы, пиктограммы, тактильные плиты и ленты на полу и ступенях. Слабослышащим посетителям клиентских служб облегчают общение со специалистами Пенсионного фонда переносные индукционные панели и звуковые маячки. В шести управлениях ПФР информирует посетителей светодиодная бегущая красная строка.К жителям региона, которые по состоянию здоровья не могут приехать в УПФР, возможен выезд специалиста на дом по предварительной записи по телефону или с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.