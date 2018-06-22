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Спасатели напоминают саратовцам об особой пожарной опасности в сухую погоду

Новости


Спасатели напоминают саратовцам об особой пожарной опасности в сухую погоду:

"В сухую погоду высок уровень пожарной опасности. Маленькая искра, не затушенный костер, брошенная горящая сигарета нередко приводят к пожару. Элементарная неосторожность становятся причиной экологического бедствия и человеческой трагедии. Сжигание накопившегося мусора, прошлогодней травы вблизи лесных массивов опасно всерьез, ведь скорость распространения огня в жаркий, засушливый период очень велика. Огонь не прощает легкомыслия и халатности.

Помните об этом всякий раз, находясь в лесу. Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:
- никогда не поджигайте сухую травы на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар; Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если Вы увидели пожар, звоните 01, с мобильного – 112.

Что делать в зоне природного пожара:
- если вы находитесь вблизи пожара, то определите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте природный пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

Правила безопасного тушения небольшого пожара необходимо:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен".