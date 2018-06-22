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В Саратове из трех тысяч свечей выложен портрет Неизвестного солдата

Новости


«Городской молодежный центр» организовал на Театральной площади акцию «Свеча памяти», мероприятие состоялось в ночь с 21 на 22 июня, - сообщает пресс-служба саратовской администрации.

Участие в патриотическом мероприятии приняли порядка 50 человек. Акцию поддержала не только молодежь города, но и десятки случайных прохожих, находившихся в это время вблизи площади.

Несмотря на ветреную погоду, саратовцам удалось выложить из трех тысяч зажженных свечей портрет Неизвестного солдата, картину также дополняли слова «Мы помним».